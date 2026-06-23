Austrian Grand Prix: Preview - McLaren

The McLaren Mastercard Formula 1 Team heads to Austria for Round 8 of the 2026 FIA Formula One World Championship, following the opening European double-header in Monaco and Barcelona.

A week back at the McLaren Factory in Woking has provided the team with valuable time to analyse the extensive data gathered across recent races, helping to strengthen the understanding of the MCL40 and support continued development throughout the season.

Building on a strong podium finish at the 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix, which marked a positive step forward following the challenges faced in Monaco and Canada, the team arrives in Austria focused on maintaining this momentum at a circuit where McLaren Mastercard has enjoyed competitive performances in recent years.

As part of this continued momentum, the team will deliver minor detail refinements on the MCL40's rear corners. In addition, we will test an experimental rear wing throughout Friday's Free Practice sessions.

This weekend's track action in Spielberg also presents the potential challenge of running in wet conditions. However, this can be seen as a valuable opportunity to learn more about the new generation of cars and power units with limited wet weather running completed so far this year.

Should the weather prove changeable in Austria, the weekend could become an important development exercise throughout the race event. Any wet running would give the team the chance to accelerate its understanding of both car and power unit behaviour in low-grip conditions, helping to optimise overall performance as the 2026 season progresses.

Alongside Lando Norris and Oscar Piastri navigating the Austrian Circuit, Matteo De Palo will also represent McLaren this weekend as he takes to the track in Formula 3, one of the support series in action at the 2026 Austrian Grand Prix.

Neil Houldey - Technical Director, Applied Engineering: "Austria has historically been a strong track for us, and while we take nothing for granted in such a tight field, we are optimistic that the car and driver characteristics will again suit the circuit, putting us in the fight at the front.

"We're always looking to make refinements that add performance and lap time to the car. For this event, we've focused on minor detail updates around the car's rear corners, as well as an experimental rear wing that will run throughout Friday's sessions.

"While the overall package is lighter than some of our recent updates, these developments are all part of our season-long development pathway, and we're continuing to look for every lap time opportunity wherever we can.

"We are also preparing for the possibility of wet weather, which would be one of the first times running the car in those conditions this season. It presents a steep learning curve, especially with changes to energy management and power delivery in the wet, but it's an opportunity we will embrace to optimise every aspect of the car and maximise our performance, whatever the conditions."

McLaren Racing Heritage - Austrian Grand Prix

7 wins, 5 Poles, 20 podiums, 11 Fastest Laps*

*Includes the Stryian Grand Prix held during the 2020 and 2021 season.

Most recent win: 2025, Lando Norris in the MCL39

Special race: 2020, Lando Norris' first F1 podium in the MCL35

Standout race: 1984, Niki Lauda wins in the MP4/2

Look at overhead shots of the Red Bull Ring and you can still see the bones of the old Österreichring. The longer circuit that predates the modern track was fearsomely quick, and produced many memorable moments across its 18 F1 races - but the greatest of all is the 1984 Austrian Grand Prix.

At the 11th attempt, it was Niki Lauda's first and only F1 victory on home soil. "Niki had never won his home Grand Prix," says McLaren mechanic Gary Wheeler, who was in the garage for the team that day. Perhaps of greater significance, at Round 12 of 16 it gave Niki, for the first time, a lead in the Drivers' Championship. One he never relinquished.

The Austrian Grand Prix is famous for a botched start procedure, with the race being red-flagged after a failure of the gantry lights. Pole-sitter Nelson Piquet led the second formation lap at a crawl, denying the McLarens of Alain Prost in P2 and Niki P4 the opportunity to scrub their tyres and get the rocket start that had propelled Alain into the lead the first time around.

Having gained a position on the first start, Niki dropped two at the second, to be running sixth. He made short work of Elio de Angelis and Derek Warwick, passed Patrick Tambay on lap nine and was running third until Alain spun on dropped oil and retired on lap 28. Niki then chased down Piquet and, as the pair came up to lap Michele Alboreto's Ferrari, took the lead with 11 laps remaining.

It nearly ended badly for Niki: he had built a comfortable lead when struck by a mechanical failure. "Everything was looking pretty good, but then he started to slow down," recalls Gary. "A gear broke in the gearbox. He didn't have second gear, but he managed to carry on and win the race."

Unable to select a gear, he coasted, held up his arm, and gave every appearance of being about to retire... before something engaged. He took the chequered flag with only third and fifth gear left in the 'box. "When the car came back we saw half the gearbox hanging outside the casing."

"The lights weren't a problem for me, but the gearbox was," recalled Niki, many years later. "Nelson didn't realise that I had a gear broken and didn't attack me. In the end, I won the Championship that year by half a point - I think this [race] is what saved me."

Spielberg

Race laps: 71

Circuit length: 4.326 km/ 2.688 miles

Total race distance: 307.018 km/ 190.772 miles

Number of corners: 10 (7 right, 3 left)

Pitloss: +20s*

Safety Car L1 Pitloss: +10s*

Energy Management Required: High

Allocated tyre compounds: Hard: C3, Medium: C4 & Soft: C5

*Estimated figures due to the Pit Entry Speed Control Line starting 140 metres earlier.