McLaren lodges notification of appeal

McLaren has formally lodged a notification of appeal with the FIA regarding decisions related to the Monaco Grand Prix.

McLaren has confirmed that it has formally lodged a notification of appeal with the FIA International Court of Appeal regarding the following decisions related to the 2026 Monaco Grand Prix: Stewards Document 99; Revised Final Race Classification Document 100; Revised Championship Points Document 101.

"While we fully respect the FIA's judicial processes and the role of the Stewards, we believe this case raises important questions concerning sporting fairness, regulatory consistency and the integrity of competition," said the Woking team in a statement.

"Throughout the Monaco Grand Prix weekend - and in every event - all teams operated according to the regulations and established standard practices for what concerns the speed limit in the pit lane as they were applied at the time. Competitors adjusted their procedures accordingly and, where required, accepted and served penalties imposed under those regulations.



"In our view, the subsequent removal of penalties creates a situation in which some competitors are disadvantaged by having acted in accordance with the rules and the Stewards' decisions. Such an outcome risks creating sporting inequity and undermining confidence in the consistent application of the FIA Sporting Regulations.



"Our decision to appeal is not directed at any competitor. Rather, it reflects our belief that the Championship benefits from regulations that are applied consistently, transparently and fairly to all participants.



"McLaren remains committed to working constructively with the FIA, Formula One and fellow competitors to protect the integrity of the sport and maintain confidence in its regulatory framework."

Red Bull has yet to officially confirm whether it too will lodge an appeal, though it is widely speculated that it will since Isack Hadjar was the biggest 'loser' following the decision to rescind Pierre Gasly penalties.