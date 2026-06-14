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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Post Race press conference

NEWS STORY
14/06/2026

Track Interviews - Conducted by Nico Rosberg

Lewis, you did it. You're a Ferrari race winner. After that difficult start last year, how does this one feel for you?
Lewis Hamilton: First, I have to start by saying a huge thank you to everyone here, my team here at Ferrari, everyone back at the factory, Fred, for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope and the team just continued to lift me up. We made so many changes and we made so many improvements and, on top of that, I've got the greatest fan base a sportsman could ever ask for. So thank you. Thank you to everybody.

We're hearing huge applause for you, Lewis. That's 106 wins. How does this one rank in those 106? Is it one of your best, feeling-wise?
LH: They're all special in their own way, but this one, this one's something else. I always watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on TV, and as I've been racing here, I'd always watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car. And it's come, and everyone worked so hard for it. Everyone truly deserves it. So, I'm forever grateful to them and this is just the first, I hope, of many. But great pit stops today, great strategy, the car felt fantastic and, yeah, forza Ferrari.

George, question to you. So, of course, Lewis is your ex-team-mate. Do you have some words seeing Lewis win in the Ferrari for the first time?
George Russell: Yeah, I mean, first, a huge congrats to this guy because I know how hard he works and obviously we spent a lot of years together with Mercedes. So really pleased to see him back to Lewis I remember when I was growing up watching Formula 1. But, yeah, tough day. It's good to be back on the podium and have a bit of a clean race from my side, but Ferrari mighty impressive today and, yeah, we need to keep on pushing.

You had a really strong weekend, yeah? All weekend looking confident and everything. Is it you finally back to your best here?
GR: Yeah, I mean, Friday and Saturday was a really strong and solid day for me. Today was a little bit more challenging. Everything started off quite well. I felt good in the first stint and then the last two stints it was a bit more difficult. But, as I said, it's good to be back here.

Are you worried a little bit now by the challenge these guys are posing? Pace, reliability issues we're seeing with you guys?
GR: Yeah, I mean, yesterday was a real surprise for us in the team and then the pace today was insane from Lewis. So, yeah, they're coming, I think.

Lando, P3 for you. Great race pace. I mean, yesterday qualifying was a bit difficult but today was awesome out there, right?
Lando Norris: Yeah. I guess, first of all, I want to congratulate Lewis. Nice to see him back on top, so I'm very happy for you, mate. Yeah, a tough race. I did my best to keep up with these guys but too quick. So, we stayed there, we gave ourselves a chance if anything happened and we obviously got a bit lucky with Antonelli going out, but otherwise very happy, very happy for the team, very happy to be back on the podium. So a good day for us.

What's missing still to win? You're coming closer to them, you're close in the race today. What do you still need to deliver to get that win soon?
LN: Just a little bit of everything. At the minute, we're doing a good job as a team. I think we're making good progress, but these guys are just doing a better job, so we have to give credit to them and admit that to ourselves that we've got to keep working hard, we've got to keep putting in the effort. But the whole team are doing it, so I'm very happy with them. But we've just got to keep our heads down and keep working and we'll be there soon.

It's a special day for Great Britain, by the way, because the last all-British podium was 1968. Long, long time ago. So that's pretty incredible. So congrats for that.
LN: Well done, boys!

Lewis, back to you. Where's all this confidence now coming from? I mean, you're flying out there today.
LH: I think just working my way back to my centre. I've had great prep, I've trained so hard to be here today. There's so much work that I've done, I'm doing in the background, but also, again, just as I said, the team are giving me that confidence with the changes that we've made, believing and trusting in the decisions and the things that I've asked for. And we're slowly starting to see this all come together. And I guess I'm just happy in my life, you know, so I'm in a good place. I love doing what I do. There's no greater feeling than racing a Formula 1 car.

Does that mean it's game on for the championship? No points for Kimi today. You made up 25. Is that what you're saying?
LH: I'll definitely take it. It's a long, long way to go and they still have great pace, as you can see. But we're going to keep working, we're going to keep trying to close that gap. It's not over, that's for sure.

Press Conference

We are going to be joined by race winner Lewis Hamilton very shortly, so George, let's come to you first then. An important second place for you today. Just how would you sum up your race?
GR: I mean, 18 more points than I've achieved in the last two races. I would take the positives from that and I would take the positives from the weekend as a whole. The race was feeling good, to be honest. I felt solid at the start and just slowly eking out the gap to Lewis, and he obviously committed quite early to the three-stop and then we covered, but stuck on the two-stop and, yeah, from that point onwards it was quite challenging and just didn't have the pace and wasn't feeling too happy with the Hard tyre.

I mean, did you maximise the car's potential today? If not, why not?
GR: I'm not sure. We need to look at it afterwards, to be honest. You know, I think Lewis would have come through regardless, but he obviously jumped us with the Virtual Safety Car and I got fortunate with Kimi's failure as well. So, it's a shame to see how the race ended for him and obviously for us as a team and as HPP, we've had a few failures recently, so that's a big concern for us.

OK, George, thanks. There'll be some questions for you in a minute. Lando, let's come to you. Look, great job by you to take your second podium of this season. Just how much confidence do you take from the performance today?
LN: Quite a bit actually. I just wasn't expecting to be... It wasn't like I was fighting the Mercedes, but I was always there. You know, I wasn't far behind at all, and I probably wasn't expecting to be quite that close for the whole race, especially because after the first stint, I think I was already like, I don't know, 12 seconds behind George. So, the fact we kind of pulled things around and we seemed to be stopping on good laps and things like that, I think shows good signs. So, I was pretty happy with the race today. I think it was clear how much more I had to push comparing to them in kind of the first parts of, you know, the first third and second third of a stint, because it was clear how much more I deg'd off after in the final third of a stint. But the fact I was there so close shows some good positives for us as a team. A better day than I was expecting. I certainly wasn't expecting to be on the podium today, so it's just nice to be back here, nice to finish a race. I've not seen a chequered flag for a while, so it's good to be here and just nice to reward the team once again.

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