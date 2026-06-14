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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Driver Tyre Strategies

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14/06/2026

Details of each driver's tyre strategy during the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3 Stint 4 Stint 5
Hamilton Ferrari US NH NM NH
Russell Mercedes NM NH NH
Norris McLaren NM NH NH
Verstappen Red Bull US NM NH NM
Piastri McLaren NM NH NH
Hadjar Red Bull NM NH NH US
Gasly Alpine NM NH NH
Lawson Racing Bulls NM NH NH
Lindblad Racing Bulls NM NH NH
Colapinto Alpine NS NH NH
Bortoleto Audi NM NH NH NS
Sainz Williams NS NH NH NM
Ocon Haas NS NH NM NS
Perez Cadillac NS NH NH NM
Leclerc Ferrari NM NH NH
Antonelli Mercedes NM NH NH
Bearman Haas NM NH NS
Albon Williams NM NH NH NS US
Alonso Aston Martin NH NH
Hulkenberg Audi NS NH
Bottas Cadillac NM
Stroll Aston Martin NM

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