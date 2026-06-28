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Austrian Grand Prix: Race team notes - Red Bull

NEWS STORY
28/06/2026

Max Verstappen: "It was a very good race for us today. The first two laps were quite fun and the first half felt really good and fun to drive.

"Then it was basically just about trying to manage our tyres, especially after the battles with Lewis. Something happened with the rear axle which made me lose pace which is why I was not able to fight at the end. In hindsight we could have done the undercut to jump ahead and I think I had the degredation edge over George but overall I am pleased with P2. We did some good racing and I didn't expect us to be that strong against the Mercedes. It was a great effort from the team: they have worked really hard to get the upgrades to the car so thank you very much to everyone. It was better than expected and the race pace was a lot better than we thought. I didn't think we would fight for the win when I jumped in the car this morning, so to finish sitting here in the top 3 is a really positive result for us!"

Isack Hadjar: "l was happy with my race start, it was a big improvement from Barcelona. Starting from eighth, we had a very aggressive race. I was running out of tyres at the end of my stints, so it was probably not the fastest race for me, but I still managed to gain two places. You could feel the upgrade in the race pace, and I think we had the second quickest car today so I was very happy with that. I still need to feel more comfortable in the car to extract the most from it, but it is the best race car we've had so far, and it is delivering. I think on a cooler track, hopefully next week, we can be a bit more competitive again."

Laurent Mekies: "Our best result of the year. We produced a very strong performance this afternoon, without a doubt our strongest race of the season so far. The most satisfying element is the pace: I think Kimi was quickest today and Max was maybe a little bit quicker than George, but then your grid position also has an impact.

"In qualifying, it was clear how much progress we have made, even if the grid positions didn't reflect that. On what is a very difficult track, made even more demanding by the very hot conditions, we got very close to the sort of pace needed to win. That is a testament to how effective the work carried out back at the factory was. If you look back to the start of the season, we have managed to close the gap to the fastest from one second to around a couple of tenths. The fight is not over yet, with everyone continuing to bring updates and we will need more to come from our side. Max was exceptional today in all phases of the race. We did not win, but we were lacking very little, maybe just hundredths of a second and it was certainly a good fight.

"Isack also delivered another solid performance today as he continues to make progress, so overall it's a step in the right direction. It's also worth noting that all four cars using the Red Bull Ford Powertrains finished in the points today."

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