Site logo

Austrian Grand Prix: Practice team notes - Red Bull

NEWS STORY
26/06/2026

Max Verstappen: "In the practice sessions today it was a little bit tricky to find the right balance.

"We need to work on our front to rear grip and find the right compromise there. This will help us find a little more pace as we are not quite there at the moment compared to the others. We will see what we can do tomorrow to find more stability in general and hopefully have a good Qualifying."

Isack Hadjar: "We struggled to extract the most out of the car and our upgrades today as it felt off balance. In FP1 we were a bit slow to get started, and struggled with grip so it was a bit of a guessing game, but balance felt better in FP2, so that's good news. It felt a lot easier to drive, so the performance should come tomorrow, but we're not where we want to be yet. We will need to do a lot of digging and work on the set up for tomorrow, but the car usually comes alive in Qualifying so hopefully we can find some good pace."

Pierre Wache - Technical Director: "We had an issue in the garage on both cars and FP1 was quite difficult, which can sometimes happen when you change so much of the car. In FP1 we were a bit limited with what we could do, especially on Isack's car as he had less track time. We were trying to understand the car and the new package and we modified a few things on the set up in FP2: some were in the right direction and some were not. We obviously have some work to do, which is the case when you change a few things on the car. There is a lot to learn but we hope we have a good path to Qualifying. It is difficult to say if the full package on the car is delivering what we expected. You only know your own performance and not what the car is doing in relation to the others, so we are quite happy with what we are doing. It is hard to say where we will end up on Sunday. The long runs were quite promising compared to what we did in Barcelona and clearly, in the short runs, we will need to improve. We are focusing on that and hopefully will see a positive outcome tomorrow."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms