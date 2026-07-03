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British Grand Prix: Practice & Sprint Shootout notes - Red Bull

NEWS STORY
03/07/2026

Max Verstappen: "Sprint Qualifying was close, particularly the outcome of SQ3.

"We've struggled a bit with cornering on this track today and have been trying to figure out deployment, but we're on the good side of Qualifying, so hope to find some good pace tomorrow. We're getting closer but we're still not quite where we want to be, but we're hoping to put up a good fight tomorrow."

Isack Hadjar: "It's very close out there. Finishing at the bottom of the top four is a little disappointing, as there was more in the car than that. I felt like I missed out on third. I wasn't quick enough on that final lap, so I want to work out where it went wrong. I know I didn't have the best start to the lap, which cost me a bit of time, but there are a few other things I want to analyse. It's only a tenth to P3, so I know I'm close, but that also makes it a bit more frustrating. I can be happy with my driving overall today and feel like I've been on it, so if I can tidy a few things up, we'll get there."

Pierre Wache - Technical Director: "The Silverstone layout is completely different to last week in Austria. Temperatures are lower, and the wind is stronger, so it's presented us with new circumstances to deal with. Around a track like this, deployment is critical, so we have to learn from today and carry that into the weekend. We learned a few things in FP1 and made progress, but there's still room for improvement heading into Qualifying. There are things we need to work on from our side, so we'll look into that overnight."

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