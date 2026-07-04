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British Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Red Bull

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04/07/2026

Isack Hadjar: "I have mixed feelings about the Sprint. We struggled with the start again and dropped a few places, so had to spend the race getting those back.

"The race pace wasn't all there but I managed a few overtakes and was close to getting back into the points. Onto Qualifying and I'm definitely happy with how it went. I felt very comfortable in the car throughout the session and we improved with every run. On the last run, I went all in and ended up with a bit too much sliding, so I think there was a little more lap time on the table. P5 was probably the maximum result we could have achieved, so we will take it. We're still missing the pure performance to compete with Mercedes and Ferrari, but tomorrow we'll be in the fight with both McLarens and hopefully bring home some solid points."

Max Verstappen: "It wasn't a good Qualifying for me, everything seemed a little bit off. In the Sprint, we struggled for top speed, and going into Qualifying we made some decent changes, but the whole session we were slow on the straight and had issues with balance. We haven't found anything that makes a difference, so we're pretty sure there's a problem there. It's difficult to make sense of all the things we've struggled with today, and there's a lot to understand, so let's see how things go tomorrow."

Laurernt Mekies: "To be honest, we have taken a step backwards compared to where we were in Austria and things have been difficult from the start of the weekend. We are still learning how to find the sweet spot with this car and that has proved to be more difficult here at Silverstone. Today, we are a little bit further off pole than we were yesterday and this afternoon, it proved to be more difficult on Max's side of the garage. We never managed to give him a car with which he could push the way he would have wanted, he was losing speed in a straight line and, in this situation, when it is so close between the top four teams, that is where you end up. Isack did a solid job, considering the limitations he also had with his car. Today, we seem to be the third best team, so let's see how we can improve on that tomorrow."

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