British Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

Liam Lawson: "It was a fantastic result for the team today.

"We had a strong start and great race pace, so I feel very happy with how everything came together. The upgrades we brought to Canada were first tested in Barcelona with the high-speed balance, and it has felt really good each weekend since. I'm super proud of all the hard work the team has put in, meaning we've come away with points from both races. We have some tough tracks coming up, but hopefully we'll continue to go keep this positive momentum going."

Arvid Lindblad: "It was a great day and I'm really happy to have scored points here at my first home Grand Prix. Racing in front of my home crowd made the whole weekend even more special. We had a good start to the race, but after going side by side with Max in Turn 3, I encountered a few issues with the deployment, which prevented me from maintaining the position. It was a bit frustrating, but once again a nice team result and it's amazing to keep this positive momentum going. The team have done a great job, and I think that since we introduced the update in Canada, we've had an even greater package, so massive credit to them."

Alan Permane: "Another near-perfect weekend for us. Congratulations to both drivers and the team; a perfectly executed weekend all round. The strategy was spot on, the pace was excellent and we put ourselves in a position to maximise what was happening in front of us as the race unfolded. Everyone has been performing at a consistently high level from the drivers to the trackside team and of course, both our amazing factories in Milton Keynes and Faenza - it's rewarding to see that hard work translating into results. We've had four quick races with two more before the summer break and we look forward to repeating that success in Spa."