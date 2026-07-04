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British Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Racing Bulls

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04/07/2026

Arvid Lindblad: "Overall, it was a very positive day. Driving at this circuit is always special, and the fans create an incredible atmosphere.

"We gathered valuable data in this morning's Sprint ahead of tomorrow's race and made a step forward in Qualifying thanks to a few changes we made to the car between sessions. Q1 wasn't straightforward, but it was a great team effort to put the car in a better operating window for the rest of the session. My lap times during Qualifying were all very similar, even if there was a bit left on the table, so there are still a few areas I'll be looking at to try and unlock a bit more performance.

"We've had a competitive car for a good few weekends now, so I'm very grateful to the team for the incredible work they've done. The focus now shifts to tomorrow, when the points are on the line, and we'll keep pushing to maintain this level of performance and come away with a strong result."

Liam Lawson: "I was pretty happy with our result in the Sprint race earlier this afternoon, securing a point ahead of Qualifying. Then, while we were pleased to reach Q3, it felt as though we scraped by. We didn't improve our lap time from a very strong Q1, so we'll be taking a look at why we lost the balance throughout the session. As a team, our focus is on having a strong start tomorrow in order to push for maximum points. We've had a strong package this weekend, so hopefully we'll make the necessary improvements to maintain our fight at the top of the midfield."

Tim Goss - Chief Technical Officer: "A great day for the VCARB team today in Silverstone, but not without a few challenges along the way. The start of the Sprint Race this morning didn't go perfectly to plan after we lost places to Alpine. But once again we demonstrated the car's recent progression in race-pace to quickly recover and overtake. From here the focus was to pull the gap to the cars behind and maintain position, which Liam succeeded in doing to finish in eight place and score a well-earned point for the team! Ahead of Qualifying we further refined the car's set-up to optimise the use of the aero platform based on a better understanding of track conditions and grip. We were happy with the changes but found differences on car balance across the two cars through the Qualifying session, hampering Liam's confidence in the car. We will turn our attention this evening to investigate and understand these. The session proved challenging for all cars due to the gusty wind conditions, however both drivers dealt well with this and delivered excellent laps to get through to Q3, finishing P9 and P10. This sets us up well for the race on Sunday. It is tight in the mid field, but we continue to demonstrate good race pace and should be well placed to bring the cars home in the points."

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