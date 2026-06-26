Site logo

Austrian Grand Prix: Practice team notes - Racing Bulls

NEWS STORY
26/06/2026

Alan Permane: "A good day for us.

"We had Ayumu in the car for Liam during FP1 who did a great job. Starting with an aero investigation, which proved positive and we carried the configuration through to FP2 on both cars. Liam and Arvid were both happy with the car this afternoon, we had decent balance and were able to work through our program without any issues. Arvid continues to grow in confidence, especially now that we're on tracks he knows well. He should be able to step up each weekend, and we're already starting to see that in him. Liam also did a great job out there despite missing FP1 this morning, he was up to speed straight away. We still have a bit of work to do on our braking, which is where we feel our main weakness lies, so that's our focus overnight. Overall, we're much happier with our long-run pace here than we were in Barcelona, and we've made a step forward."

Arvid Lindblad: "Overall, it was a good Friday here at the Red Bull Ring. The pace we showed on track was okay and I think we're in a similar place to the last few races. Today I've been struggling a bit with the brakes and the balance, but they are small things which we can work on overnight to try and be in a better place for the rest of the weekend. The team has done an unbelievable job on the car development over the last few races, and looking at where we are now, I'm confident we can fight for Q3 and points this weekend."

Liam Lawson: "A solid afternoon overall. I missed FP1 this morning, so I had a bit of catching up to do in FP2, but the car felt like it was in a good place and that made it pretty easy to get back into the groove. There's still plenty of work to do heading into tomorrow. It's incredibly close in the midfield, so we'll need to stay on top of everything and make sure we keep finding those small improvements. So far, we've got a decent package, and I'm looking forward to getting back out there tomorrow."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms