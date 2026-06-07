Monaco Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

Alan Permane: "I'm extremely happy for everyone involved in this wonderful team of ours.

Firstly, the drivers didn't put a foot wrong in the race, Arvid played the team game for us and Liam executed everything perfectly. Double points and two career-best results is something they can be proud of. We had some issues with the cars with only half an hour to go and the mechanics performed fantastically getting the cars back together again in time. The engineers did an awesome job getting the car in the right window and Red Bull Ford Powertrains were incredible; we didn't have to speak about the power unit this weekend and that's a compliment to them, it just worked as and when needed it to and we were able to get just get on with the job. Finally, all of the people back at our bases in Milton Keynes and Faenza have delivered such an excellent car - without that we don't have anything, it all starts from there. Everyone in the whole organisation did a stellar job today and we leave Monaco with a result that everyone in the team has earned."

Liam Lawson: "I'm very, very happy with today. It's a great result for the team ending in P5 and P6, particularly given where we started at the beginning of the weekend. Races can feel pretty unpredictable at the moment, with cars being forced to retire, so it's important that we capitalise on those moments when they happen. I honestly enjoyed the race so much and the team worked incredibly hard to deliver a quick car today, so I'm super grateful to be ending the weekend on a high."

Arvid Lindblad: "I'm incredibly happy with today's result. It was beyond anything I could have imagined after yesterday, so a massive thank you to everyone here at the track, the team in Faenza and Milton Keynes. They've done a phenomenal job, and for us to come away with a double points finish is a huge achievement. The first stint felt really long, I spent most of it in traffic and was focused on managing the tyres as best as I could. We were able to capitalise on the red flag, which turned out to be a massive opportunity, and in the end the restart was probably the most important part of the race for us. From there, I was just concentrating on making no mistakes and bringing the car home over the final few laps. All focus is on Barcelona now, which is a track I've always really enjoyed and I'm looking forward to it."