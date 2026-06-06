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Monaco Grand Prix: Qualifying team notes - Racing Bulls

NEWS STORY
06/06/2026

Tim Goss - Chief Technical Officer: "Qualifying in Monaco gave us the opportunity to finally demonstrate the pace of our car.

"The venue presents many challenges, both for the drivers and especially our engineers. The circuit demands a car setup that gives the drivers confidence, but at the same time, is responsive enough that they can fully commit to the corners. Without this it is impossible to deliver a quick lap.

"It hasn't been a straightforward weekend, however. By Qualifying we had got the VCARB 03 where we wanted it. Liam delivered a near perfect session to put the car into Q3 and will start the race in 10th. Arvid didn't have the cleanest of laps in Q2 and will start P15. We look forward to tomorrow, and if we can execute a clean race, we can be confident of finishing in the points."

Liam Lawson: "I'm very happy with the result today and it feels good to get to Q3. We really improved the car from yesterday when we struggled more than we anticipated, so it meant that we made a lot more changes than we usually would. It's obviously hard to overtake here, so having a strong start will be the target. It's such an enjoyable experience driving this track, so I can't wait to get back out there tomorrow."

Arvid Lindblad: "Today's Qualifying session was pretty messy and difficult to manage. I felt good in Q1 and was on a strong lap before the red flag came out. In Q2, our tyres were much colder and I struggled for grip on the first run. I knew I needed to make a step on the final run, but with all the queuing before the lap, I just couldn't get the tyres into the right window. We'll go away and look at why it was so sensitive and see what we can learn from it. Tomorrow it's going to be difficult to make our way forward, but we'll study some previous races and work out where we can maximise every opportunity."

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