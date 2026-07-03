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British Grand Prix: Practice & Sprint Shootout notes - Racing Bulls

NEWS STORY
03/07/2026

Liam Lawson: "The car has felt really good all day and we've barely changed anything, so it's a strong position to be starting from tomorrow.

"It wasn't super warm today, so you need energy to put temperature into the tyres without spending too much before starting your lap. It's therefore very different here when compared to other tracks previously, but the team has done a great job to get us in a good place today. We'll of course be fighting for points tomorrow before pushing for a strong Quali."

Arvid Lindblad: "This is another fantastic team result with both cars making it into SQ3. It wasn't the easiest day on my side as we experienced a few deployment issues in SQ1, but the team did a great job of fixing them in time for SQ2. I didn't feel particularly competitive on my final push lap in SQ3, so I'll review it with the team to understand why, as I struggled to find the grip I needed. Now the focus shifts to tomorrow, I think the Sprint for us will be an important opportunity to gather valuable information ahead of Sunday's race and hopefully in Quali we can be a bit closer to the top teams on a single push lap."

Mattia Spini - Head of Trackside Engineering: "Silverstone presented us with a different set of challenges compared to recent events, with cooler track temperatures, stiffer tyre compounds and some wind to manage. Combined with the Sprint weekend format, this made FP1 particularly important, as clean and high-quality running was key to preparing properly for the competitive sessions.

"Overall, FP1 went to plan. Both drivers were able to complete useful programmes and set competitive lap times, although the gaps to our main competitors were very tight.

"Following the session, we made some changes to the car setup, with the aim of improving performance in the medium- and high-speed corners. We also worked on the PU settings to maximise both ICE performance and battery management.

"Sprint Qualifying was well executed by the team. We chose to complete one lap on the Medium tyre in SQ2 to extract the maximum from that compound, and this approach worked well. SQ3 proved a little more challenging for both drivers on the Soft tyre, with the balance becoming more difficult, but they still showed good pace.

"We now turn our focus to a busy day tomorrow, with both the Sprint and Qualifying ahead. We will also have the opportunity to further fine-tune the car between the two sessions, which will be important as we look to keep building performance across the weekend."

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