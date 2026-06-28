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Austrian Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

NEWS STORY
28/06/2026

Alan Permane: "It was a pretty perfect weekend for us here in Austria.

"The last couple of weekends we've had a quick car in Qualifying, which we haven't been able to convert into race pace, but the whole team both here at track and the factories in Faenza and Milton Keynes have worked very hard to turn that around. We brought an update here and had indications on Friday that our pace was decent on long runs, but you never really know until you get into the race. It was pretty clear today though that we were quick, so a huge well done to Liam and Arvid for bringing it home in 9th and 10th quite comfortably. We really look forward to getting to Silverstone next week!"

Liam Lawson: "It was really hot out there today, but overall it was a good race. Tyre degradation was pretty much as we expected, which meant we were able to stick to our plan. In the first stint we were managing some very high brake temperatures, but that settled down after a few laps. There was also a miscommunication between Arvid and I, so I was surprised when we ended up racing into Turn 4, but I was able to regain the position after the second pit stop. We made a good step forward with the car this weekend, and the pace was strong throughout the race. To come away with double points is a great result for the team, and we'll be looking to keep that momentum going. A sprint weekend at Silverstone gives us another great opportunity, and I'm really looking forward to getting back out there."

Arvid Lindblad: "It was a positive race and it's nice to get another double-points result for the team. It wasn't the easiest race inside the car for me, as I struggled with braking at low speed and when I was on the Hard tyre. There are a few things that I could have managed better that we need to work on, so I will make sure to review them with the team. Now I'm very much looking forward to racing in Silverstone next week. It will be my first home race in Formula One and I know it's going to be very special. The team has done an amazing job over the last few races to keep bringing upgrades and adding performance to the car, so I hope we can go there by keeping our recent great form as that would be very cool."

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