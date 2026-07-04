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British Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Alpine

NEWS STORY
04/07/2026

Pierre Gasly: "It's been a tough day for us today with a difficult Sprint Race and a challenging Qualifying session.

It is a bit of a reality check for us as we are lacking pace here relative to our rivals who have been consistently too far ahead and out of reach. In the Sprint, I had a good start, up to P8, but once the Racing Bulls and Isack [Hadjar] caught us, I could not stay with them. It felt like we have made some progress from yesterday but it is not enough and we need to find much bigger steps. Tomorrow our fight will again be with Racing Bulls and Audi. We learnt a few things from the Sprint which we will aim to implement in the race and see if we can take the fight to both of them for some points. It will be tough, but it is usually a long, challenging race here where anything can happen."

Franco Colapinto: "With the work the team put in between the sessions and the improved feeling with the car, particularly in the low and medium speed corners, it was disappointing to end the day the way we did. We raced well in the Sprint and the car felt more competitive on high fuel, but not enough to fight with the Racing Bulls. It gives us some hope for tomorrow and hopefully we can make up some places. The wind picked up in the afternoon and made it more tricky in Qualifying, but ultimately it was the same conditions for everyone. I lost the rear going through Becketts and it took me completely by surprise. It wasn't something I felt or experienced at that corner before, which is normally flat with these cars. It was quite unusual, so we need to understand from the data what might have caused the snap at the rear. We'll do our best tomorrow knowing it will be a challenging race from where we're starting. It's a fun track to race at, so let's hope we can have some nice battles and see where we end up."

Steve Nielsen: "It was not the result we were hoping for in Qualifying and is a continuation of where we found ourselves in Sprint Qualifying yesterday, albeit with a bigger gap to making it into Q3. We raced better and looked more competitive in the Sprint this morning with more fuel in the car, which has been a common theme this year, so we know we need to make bigger strides in Qualifying and find ways to extract the maximum over a single lap. If you start lower down the order, you just make life more difficult for yourself and make the task even harder to fight for points. Our rivals once again look particularly strong here and we lacked the pace to compete with the Racing Bulls and are more in the mix with Audi at this circuit. The conclusion from Qualifying today is not the best, but the race and points are handed out tomorrow and we will do our best to improve on our starting positions."

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