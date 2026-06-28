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Austrian Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

NEWS STORY
28/06/2026

Fernando Alonso: "Another tough race weekend for us, but nothing we didn't expect.

"It was valuable to finish the race, continue collecting data, and keep improving operationally. We have made some progress in some of these areas over recent weeks and can hopefully continue so that we are ready when our upgrade arrives. Now, we look ahead to our home race next week at Silverstone, where we will aim to maximise everything in front of our supporters."

Lance Stroll: "I felt comfortable in the car today and enjoyed my second stint as we managed the tyres well. We always knew we wouldn't be up in the fight with anyone, but it was a good race between Fernando and myself. Unfortunately, we had a suspected ERS issue, which we need to look into further, and had to retire the car. We know it's a very challenging time for everyone in the team, but everybody is working as a hard as they can to bring upgrades to the car so we need to be patient and hopefully in a few races time we will be a bit more in the mix."

Mike Krack: "A hot afternoon in Austria where we completed the race with Fernando in P18. We focussed on extracting the maximum from the car knowing that it would be difficult to compete with the cars ahead of us. Lance and Fernando were racing closely for most of the afternoon - running line astern until we had to retire Lance's car with a suspected ERS issue on lap 46."

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