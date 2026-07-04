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British Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Aston Martin

NEWS STORY
04/07/2026

Fernando Alonso: "It's another difficult Qualifying session for us with the car exactly the same as recent race weekends.

"This is our position right now, but we do have some positives to take away, with good deployment and energy management. We've also had good starts as we showed again in the Sprint earlier today. Everyone is working hard to improve, so we'll see what we can learn tomorrow."

Lance Stroll: "We didn't get the set-up right for the Sprint this morning, but we made some changes and got it in a better window for Qualifying. I felt happier in the car. We're still not where we want to be and so it doesn't count for much, but it felt like a good lap."

Mike Krack: "We collected the data we could from the Sprint with both cars running on the Soft tyres and Lance pitting for the Mediums in the final few laps. Fernando's Sprint was impacted by contact with Sergio [Perez], which cost him some time, although he was able to finish the race. There were no surprises in Qualifying given our current performance level. We will do what we can tomorrow to extract what we can from the race."

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