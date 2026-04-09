Further meetings planned over 2026 regulations

The FIA has issued a brief statement following today's meeting with the teams and engine manufacturers over the 2026 regulations.

Sadly, little of substance has come out of it, other than confirmation of some "tweaks" that will be made and further meetings during the enforced break.

"It was generally agreed that although the events to date have provided exciting racing," reads the statement, "there was a commitment to making tweaks to some aspects of the regulations in the area of energy management.

"There was constructive dialogue on difficult topics especially when considering the competitive nature of the stakeholders," it continues.

"As part of the round of collaborative discussions, further meetings are planned over the coming fortnight. There is a Sporting Regulations meeting on April 15 during which any changes in Section B that are required to facilitate the technical changes will be discussed. The next technical session will be on April 16 during which points discussed today will be followed up and new topics will be given exposure.

"A high-level meeting with representation from all stakeholders is scheduled for April 20 where it is anticipated that preferred options jointly proposed by the technical teams will be considered and a consensus sought on the way forward.

"The 2026 regulations were developed and agreed in close partnership with teams, OEMs, Power Unit Manufacturers, the commercial rights holder and the FIA all at the table. It is in this spirit of collaboration that potential changes are being discussed."

The April 20 meeting, which comes just over a week ahead of the Miami Grand Prix, is in all but name a meeting of the F1 Commission but with the inclusion of the engine manufacturers. The meeting will be followed by an e-vote, before any changes are put before the World Motor Sport Council.

The very fact that the statement begins with the claim of "exciting racing" suggests that, as expected, the focus is on 'the show', and that any tweaks will relate mainly to qualifying and safety.

Naturally, the drivers - the supposed stars of the show - don't get a mention, and their opinions will not be sought... then again, we already know what most of them think.