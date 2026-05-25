Verstappen continues to criticise regulations

Having scored his best result of the year, and enjoyed a scrap with his former nemesis, one would have thought that Max Verstappen would be grinning from ear to ear. Think again.

The Dutchman remains concerned by the regulations for 2027, and following his claim on Saturday that, under the proposed regulations, F1 was not "not mentally doable", in post-race interviews he doubled down.

Asked post-race about the proposed 60/40 split, he told Sky: "That's the minimum.

"The thing is, I know how pure other motorsports can feel like, you know?" he continued, having raced at the Nurburgring just seven days earlier. "So then when you come back to this, it's just, not very nice.

"I don't want to be too negative now after a race like this," he added, "but I know what it feels like to drive pure racing cars and pure overtakes, pure racing and just natural driving.

"This is all a bit like... very anti-driving, anti-racing, and that's not what Formula 1 should be about. So I really hope that next year we can get that 60/40 because that will naturally help everything a bit."

Even the battle with Hamilton did little to temper his feelings.

"I've been racing different kind of cars," he said in the post-race press conference, "and especially last week, that reminds me how pure motorsport can be and how great the racing can be.

"So, yeah, when I come back into Formula 1, the thing is of course here, especially most of the drivers, we're the best in the world. So even if you would give us a rental car, we'll give you a good show and we'll race each other very hard and well. So it has nothing to do in that sense with the rules.

"For me, while driving, it's all a bit confusing," he said of the current rules. "It's not what Formula 1 should be about. It's way too complex, all of this. Most of the rules, the fans don't even know what we are dealing with while driving, what is allowed when you're behind or when you're the car ahead, what we have to do on a formation lap or what we have to do in an out-lap, or how much battery that we're allowed to charge.

"All these things are just such a shame that we have to deal with all these things. For me F1 just needs to be more pure and I really hope that what they try to do next year will go through because I think that is necessary, the minimum necessary, to make it a bit more natural and a bit more back to normal, or at least a bit more pure racing.

"But like I said, as drivers, give us any kind of car, we'll always race and give a good entertainment or a good show. Doesn't matter, people say, 'Oh, but look now, the show is great, the cars were fighting', but it has nothing to do with the car. It just needs to be more pure."

