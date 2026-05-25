Site logo

Canadian Grand Prix: Driver Tyre Strategies

NEWS STORY
25/05/2026

Details of each driver's tyre strategy during the Lenovo Grand Prix du Canada.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3 Stint 4 Stint 5
Antonelli Mercedes US NM
Hamilton Ferrari US NM
Verstappen Red Bull US NM
Leclerc Ferrari US NM
Hadjar Red Bull US NM US
Colapinto Alpine NM NH
Lawson Racing Bulls NM NS
Gasly Alpine NM NH
Sainz Williams NI UM NM
Bearman Haas US NM
Piastri McLaren NI NM UM US
Hulkenberg Audi NI US UM
Bortoleto Audi NI NS UM
Ocon Haas NS NM NS
Stroll Aston Martin NS NS NM
Bottas Cadillac NI NS NM NS NM
Perez Cadillac NI NS NM NS
Norris McLaren NI NM UM
Russell Mercedes US
Alonso Aston Martin NS NS
Albon Williams NS
Lindblad Racing Bulls NM

Check out our Sunday gallery from Montreal here.

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms