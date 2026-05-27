Canadian Grand Prix: Fastest Race Laps

27/05/2026

Fastest times posted by each driver during the Lenovo Grand Prix du Canada.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Antonelli Mercedes 68 1:14.210 131.458 mph
2 Verstappen Red Bull 68 1:14.398 0.188
3 Hamilton Ferrari 61 1:14.573 0.363
4 Hadjar Red Bull 67 1:14.578 0.368
5 Leclerc Ferrari 37 1:15.297 1.087
6 Gasly Alpine 67 1:15.390 1.180
7 Piastri McLaren 61 1:15.456 1.246
8 Colapinto Alpine 67 1:15.462 1.252
9 Russell Mercedes 16 1:15.477 1.267
10 Lawson Racing Bulls 59 1:15.604 1.394
11 Norris McLaren 36 1:15.845 1.635
12 Sainz Williams 65 1:15.852 1.642
13 Bearman Haas 64 1:16.002 1.792
14 Bortoleto Audi 50 1:16.221 2.011
15 Hulkenberg Audi 57 1:16.275 2.065
16 Ocon Haas 64 1:16.577 2.367
17 Perez Cadillac 37 1:16.915 2.705
18 Albon Williams 11 1:17.221 3.011
19 Bottas Cadillac 59 1:17.725 3.515
20 Stroll Aston Martin 39 1:18.721 4.511
21 Alonso Aston Martin 10 1:19.635 5.425

