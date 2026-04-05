FIA to meet with teams this week

The FIA is to meet with teams and engine manufacturers on Thursday (April 9) to discuss the 2026 regulations.

Uppermost, according to some, is safety, while restoring qualifying as a race weekend highlight, is another major factor up for discussion.

For the most part, the teams have taken a laissez-faire approach thus far, any criticism of the rules limited to the fact that drivers are no longer going flat-out in qualifying, especially Q3, though Oliver Bearman's crash at Suzuka put safety firmly on the agenda.

For the most part the drivers have been critical from the outset, certainly those that don't drive for Ferrari or Mercedes, but over the Suzuka weekend even the Maranello pair admitted to being uneasy with F1 2026.

While George Russell, one of two directors of the Grand Prix Drivers' Association - the so-called drivers' union - has remained silent, fellow director, Carlos Sainz, has been among the most critical of the rules overhaul.

Indeed, GPDA Chairman, Alex Wurz, has revealed that the drivers' WhatsApp group is a frenzy of activity.

"It's absolutely blowing up right now," he said of the group he set up in 2015. "I've never seen it this active, honestly. There's so much flying around in there, emotions, potential solutions, technical ideas, and discussions on how to make sure everyone understands that drivers need to be heard."

Make no mistake, it's not just Max Verstappen, who despite warning of many of the issues now being faced, long before the cars actually took to the track, has been advised by Martin Brundle to effectively 'shut up or quit', we're talking Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso... many of whom have been critical since the start of the season.

The Berman crash had already been predicted in terms of closing speeds, but now we have the likes of Norris admitting that, under the new energy management protocols, he has "accidentally" overtaken another driver.

The 2025 world champion has also highlighted the yo-yoing which sees a driver overtake a rival only to be re-passed moments later, while F1, the FIA and teams proudly declare this to be an increase in overtaking, and thereby proof of the success of the new rules, the drivers - and fans - see it as fake.

Both the FIA and F1 have been MIA up to now, Stefano Domenicali's insistence of "not to panic" a distant memory, while even Nikolas Tombazis appears to have been struck dumb.

Neither F1 or the FIA wants to admit to having made a mistake, while at the same time neither wants to upset the engine manufacturers it worked so hard to woo.

However, something must be done. The sport is already facing the loss of revenue from two cancelled races, while TV viewing numbers are dropping as fans cancel their subscriptions.

The likes of Toto Wollf and Laurent Mekies continue to insist that the sport focuses on Q3 and how it can once again be a question of who goes fastest, however there are other factors that must be addressed, not least closing speeds and the yo-yoing.

There is no quick fix, but talk of concentrating on safety and Q3 and leaving the rest until 2027 isn't good enough.

Those using social media to call for a return to V10s are wasting their time, even under Jean Todt it was made clear that this is not going to happen. It appears the V6 is here to stay.

However, in the short term the focus is likely to be on limiting "super-cliping", and revising the use active aero.

Top of the list however, has to be scrapping the 50/50 ICE/Electrics, limiting where energy is recovered - no more lift and coast on fast straights - indeed revising the whole energy management system so that the driver is once again in control and making the decisions not the boffins.

This is a critical time for the sport, and if nothing else, based on the evidence of the first three races, and the reactions of F1's powers-that-be, this is an opportunity for all involved to not only show that they are listening but that they care.

And when we say "all involved" that must mean the drivers, those at the 'coal face', those actually driving the cars, taking the risks, and, in terms of the way the sport is now being promoted to its new generation of fans, the superstars.

As F1 continues to push the likes of Leclerc, Hamilton, Russell and Norris as though they are pop stars, surely they should have a voice.