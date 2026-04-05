FIA to meet with teams this week

05/04/2026

The FIA is to meet with teams and engine manufacturers on Thursday (April 9) to discuss the 2026 regulations.

Uppermost, according to some, is safety, while restoring qualifying as a race weekend highlight, is another major factor up for discussion.

For the most part, the teams have taken a laissez-faire approach thus far, any criticism of the rules limited to the fact that drivers are no longer going flat-out in qualifying, especially Q3, though Oliver Bearman's crash at Suzuka put safety firmly on the agenda.

For the most part the drivers have been critical from the outset, certainly those that don't drive for Ferrari or Mercedes, but over the Suzuka weekend even the Maranello pair admitted to being uneasy with F1 2026.

While George Russell, one of two directors of the Grand Prix Drivers' Association - the so-called drivers' union - has remained silent, fellow director, Carlos Sainz, has been among the most critical of the rules overhaul.

Indeed, GPDA Chairman, Alex Wurz, has revealed that the drivers' WhatsApp group is a frenzy of activity.

"It's absolutely blowing up right now," he said of the group he set up in 2015. "I've never seen it this active, honestly. There's so much flying around in there, emotions, potential solutions, technical ideas, and discussions on how to make sure everyone understands that drivers need to be heard."

Make no mistake, it's not just Max Verstappen, who despite warning of many of the issues now being faced, long before the cars actually took to the track, has been advised by Martin Brundle to effectively 'shut up or quit', we're talking Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso... many of whom have been critical since the start of the season.

The Berman crash had already been predicted in terms of closing speeds, but now we have the likes of Norris admitting that, under the new energy management protocols, he has "accidentally" overtaken another driver.

The 2025 world champion has also highlighted the yo-yoing which sees a driver overtake a rival only to be re-passed moments later, while F1, the FIA and teams proudly declare this to be an increase in overtaking, and thereby proof of the success of the new rules, the drivers - and fans - see it as fake.

Both the FIA and F1 have been MIA up to now, Stefano Domenicali's insistence of "not to panic" a distant memory, while even Nikolas Tombazis appears to have been struck dumb.

Neither F1 or the FIA wants to admit to having made a mistake, while at the same time neither wants to upset the engine manufacturers it worked so hard to woo.

However, something must be done. The sport is already facing the loss of revenue from two cancelled races, while TV viewing numbers are dropping as fans cancel their subscriptions.

The likes of Toto Wollf and Laurent Mekies continue to insist that the sport focuses on Q3 and how it can once again be a question of who goes fastest, however there are other factors that must be addressed, not least closing speeds and the yo-yoing.

There is no quick fix, but talk of concentrating on safety and Q3 and leaving the rest until 2027 isn't good enough.

Those using social media to call for a return to V10s are wasting their time, even under Jean Todt it was made clear that this is not going to happen. It appears the V6 is here to stay.

However, in the short term the focus is likely to be on limiting "super-cliping", and revising the use active aero.

Top of the list however, has to be scrapping the 50/50 ICE/Electrics, limiting where energy is recovered - no more lift and coast on fast straights - indeed revising the whole energy management system so that the driver is once again in control and making the decisions not the boffins.

This is a critical time for the sport, and if nothing else, based on the evidence of the first three races, and the reactions of F1's powers-that-be, this is an opportunity for all involved to not only show that they are listening but that they care.

And when we say "all involved" that must mean the drivers, those at the 'coal face', those actually driving the cars, taking the risks, and, in terms of the way the sport is now being promoted to its new generation of fans, the superstars.

As F1 continues to push the likes of Leclerc, Hamilton, Russell and Norris as though they are pop stars, surely they should have a voice.

RELATED ARTICLES

READERS COMMENTS

 

1. Posted by Superbird70, 7 hours ago

"@Ed- If I were to reply to the first site. This would be my reply. The product is supposed to be racing!!!

https://sfcriga.com/images/others/sfcriga_legendary_duel_between_gilles_villeneuve_and_rene_arnoux_in_1979_dijon_photo1.jpg"

2. Posted by Editor, 7 hours ago

"@ Pawsche

Come on, you are talking to the custodian of the Pitpass northern hemisphere cats, Myrtle, Charly II, Evie and Max (no relation)... but are pics of your pets genuine F1 interaction.

Be careful how you answer as it could dictate our future social media approach."

3. Posted by Pawsche, 9 hours ago

"@Ed...

Loved the cat pictures on visacashetcetcetc's X feed. However, to return to the subject in the title...

Let's face it, no amount of 'tweaking' is going to overcome what appears to be a fundamentally badly framed set of rules for the power system. F1 was allowed itself to abandon good engineering principles in order to kowtow to the eco-bollocks. OK, they've, perhaps inadvertently, managed to create a decent chassis format that allows close racing but the limitations of battery life and power recovery gives rise to lots of 'false' overtaking which is utterly predictable and frankly totally uninteresting after a bit.

A very, very serious re-think is in order before the fans start bailing out - I was talking to a friend's 19-year-old petrol-head daughter the other day (Liberty's target new fan cohort!) who expressed exactly the same sentiments as those I've heard from 'my' cohort (70+ year-old gits) that the racing is artificial and that we don't watch to see F1 cars coasting and 'managing the power recovery system' rather than being driven balls-out!"

4. Posted by Editor, 9 hours ago

"@ Dirt

The TV figures are no longer made available, but if they were good you can bet the various interested parties - F1/Stefano, Sky etc - would be shouting it from the rooftops.

Instead, we are basing the claims on reliable sources on social media, where it is claimed that many are cancelling their F1TV subscriptions.

I use the official F1 app for live timing. Last year I noticed that there was much less radio being transmitted, this year there is none. I stress this is the official F1 live timing app. Along with the current race/practice order, there is a driver tracker for following all the cars on circuit and tyre info. There is a window for messages from Race Control and this is where many of the radio calls could be found, but no longer. There is also a lot less radio interaction on the live TV feed also.

Talking of viewing figures and social media, I have been saying for some time that much of the social media from the teams is banal, asinine.

Here are two examples from the past 24 hours.

https://x.com/ScuderiaFerrari/status/2039976202937725021

and

https://x.com/visacashapprb/status/2040716082353463715

Both are aimed at particular fans, and, in my personal opinion, both are clearly aimed merely at creating interaction, thereby increasing the stats tally.

The second is pathetic, quite desperate, while I find the first somewhat insidious.

Nonetheless, it will enable Stefano to claim that social media interaction is through the roof."

5. Posted by Dirt, 12 hours ago

"@Ed: Is there a reliable source for F1TV subscription data, or is it limited to what Liberty is willing to disclose? I'm genuinely curious as I haven't been able to find meaningful data myself. My limited research only turns up Liberty's 2024/2025 financial reports that state a 15% YoY increase in F1TV subscriptions for 2024, but do not provide the same data for 2025. It does give one pause as to whether F1TV subscription data was not provided because it declined (pure speculation on my part), as Liberty would surely be trumpeting an increase. I know I, for one, am not currently planning to re-subscribe to AppleTV/F1TV once my F1TV subscription expires in July.

As an interesting aside, I missed the Suzuka GP last weekend because I attended the MotoGP round in Austin TX in person and was not the least bit interested in watching the race (even Suzuka!) when I returned Monday. My small group was looking for a way from the T1 grandstand area to the T3 (esses section) area and we were guided by a very helpful local who lamented the whole time how F1 has wrecked access/viewing areas for MotoGP with grandstands and visual barriers. For added perspective, a 3-day General Admission ticket was only $120 plus a like amount for 3-day parking passes, though I expect that to change in the future now that Liberty is in the rider's seat..."

