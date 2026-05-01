Site logo

Miami Grand Prix: Practice - Times

NEWS STORY
01/05/2026

Times from today's free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
1 Leclerc Ferrari S 1:29.310 135.557 mph
2 Verstappen Red Bull S 1:29.607 0.297
3 Piastri McLaren S 1:29.758 0.448
4 Hamilton Ferrari S 1:29.777 0.467
5 Antonelli Mercedes H 1:30.079 0.769
6 Russell Mercedes S 1:30.100 0.790
7 Norris McLaren H 1:30.208 0.898
8 Gasly Alpine S 1:30.587 1.277
9 Hadjar Red Bull S 1:30.873 1.563
10 Sainz Williams S 1:30.930 1.620
11 Colapinto Alpine S 1:31.015 1.705
12 Albon Williams S 1:31.024 1.714
13 Bearman Haas S 1:31.091 1.781
14 Bortoleto Audi S 1:31.111 1.801
15 Hulkenberg Audi H 1:31.595 2.285
16 Ocon Haas S 1:31.635 2.325
17 Lawson Racing Bulls M 1:31.648 2.338
18 Perez Cadillac S 1:32.047 2.737
19 Alonso Aston Martin M 1:32.593 3.283
20 Bottas Cadillac S 1:32.762 3.452
21 Lindblad Racing Bulls M 1:32.862 3.552
22 Stroll Aston Martin M 1:32.959 3.649

LATEST NEWS

more news >

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms