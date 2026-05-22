Gasly stays schtum on wet weather experience

"You guys are going to be shocked," warns Pierre Gasly as Montreal start has 60% chance of rain.

Despite the threat of a storm that caused the race start in Miami to be brought forward by three hours, the predicted precipitation never materialised.

While the start of this weekend's race is likely to be affected, thankfully, there is currently no chance of a similar reaction.

As the drivers still struggle to come to terms with the 2026 regulations, few of them have any experience of the cars in the wet, except for Alpine, who recently carried out a wet-weather tyre test at Magny-Cours, while a filming day at Silverstone at the start of the year was also carried out in the wet.

Asked what his colleagues might expect if the weathermen, for once, get it right on Sunday, Pierre Gasly replied: "You guys are going to be shocked!

"I'm glad I've done these two days," he added. "Yeah, it's going to be interesting for you guys. I mean, I've had Silverstone, 20th of January, which was memorable and I think will stay with me forever. But Magny-Cours was also something."

Pressed a little harder on what makes it so challenging and whether it's the torque, he simply smiled and said: "You don't want me to answer that question."

Hmm... sounds ominous. And let's not forget, in terms of wet races Montreal has history. Lots of history.