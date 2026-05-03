Site logo

Miami Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Alpine

NEWS STORY
03/05/2026

Pierre Gasly: "I obviously cannot be totally disappointed with how today has been with a point scored in the Sprint Race and another Q3 appearance in Qualifying.

"Clearly, we are the fifth fastest team here but the top four teams are just too far ahead so I ended up having quite a lonely Sprint Race in P8 for the final point. On my side, though, something is just not feeling right in the car and I am struggling in particular with traction, which is something we are continuing to work to understand. We have not faced too many similar issues so far this season, so I know there was a lot left on the table today in Qualifying, which we must work on to fix for next time. Tomorrow, again, we expect to be fighting for points. Eyes are on the weather forecast and we have to be ready for any situation. If it is dry, it will probably be another lonely race. If it is wet, opportunities might come our way so we will see what happens and give it our best to score as many points as we can."

Franco Colapinto: "I'm very happy with today's Qualifying result, being able to repeat P8 from Sprint Qualifying. Generally, it's been a good weekend so far and I'm really proud of the team and the performance. After Japan, we turned around a lack of pace on my side and we changed some things, and it looks like it's worked so far here in Miami, so to have everything click is pleasing. We lost places in the opening corners of the Sprint after I was squeezed by Max [Verstappen], but he had Lewis [Hamilton] on the inside, so there was nowhere to go for any of us. It was an unfortunate one, but we hope for more in tomorrow's Grand Prix and will focus on keeping our position. It's again a positive result for the entire team, with both myself and Pierre in Q3. It shows that the hard work over the break has made a difference and hopefully we can take home some points tomorrow as a reward for the team."

Steve Nielsen: "It has been good to confirm again that we have the fifth quickest car here in Miami as we had both drivers inside the top 10 across both the Sprint Race and Qualifying today. With Pierre in P8, that means another valuable point for our tally and we certainly have our eyes fixed on adding points with both cars tomorrow given our Qualifying outcome with Franco again P8 and Pierre in P10. Credit to Franco for delivering again in Qualifying and I am sure he is hungry for a much stronger race result tomorrow given how today's Sprint unfolded and the fact only the top eight score points. For Pierre, he is still not quite at one with his car this weekend, which is something the team is putting the time in to fully understand. We know something is not quite right as we know how good Pierre has been in Qualifying so far this season. That being said, focus now is on Sunday where we are expecting some rain at some point. It could well be one of those days that brings a lot of uncertainty, as well as opportunity, which we must be ready for on all fronts."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms