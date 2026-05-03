Miami Grand Prix: Race team notes - Alpine

03/05/2026

Pierre Gasly: "Firstly, I am okay after the incident with Liam [Lawson]. It was definitely a scary feeling being flipped over in a Formula One car so I am glad it wasn't too serious and I was able to climb out and walk away.

"Frustratingly, my start was quite good, probably too good in the end, as I jumped a number of places but then I had to jump on the brakes to avoid Max [Verstappen] who had spun and then I lost some positions, putting us into the midfield pack. I was confident with our race pace, especially after yesterday, so I knew it was likely, had we had some clean air, we could have scored some solid points. Then my race was over with the incident with Liam, which, in my mind is totally avoidable and should not happen. He has visited me to say sorry but I am just disappointed for the team as we had the pace and we deserved points. There is a lot for us to review ahead of Canada to keep making the package better. We are the fifth fastest team and we have to consolidate that and keep chasing the pack ahead."

Franco Colapinto: "Another points finish in P8 today, so I am very happy. It has been a good week overall, from Buenos Aires a week ago, to meeting one of my sporting heroes in Lionel Messi, and now points in the Miami Grand Prix, I am definitely pleased. I would say we maximised everything we could today and that is where we are in the standings. It was a bit lonely in P8 with the top teams again just too far ahead of us but still, we did a solid job as a team on strategy, pit-stops and executing everything quite well. I had a bit of a slow start off the line so lost some positions there but then we recovered that quite quickly and I was pretty much back where I started. We had a small clash with Lewis [Hamilton] but thankfully did not have too much damage and we could carry on. From there, the pace was strong and we managed everything well to finish P8 at the end. Well done to the whole team for their effort and I know the hard work will continue to Montréal next time out where we will aim to continue this form and score more points."

Flavio Briatore: "It was two very different races for our drivers today. For Pierre, it is a disappointing outcome as the car was clearly competitive here for points so we have missed out as a result of an avoidable incident, as Pierre was the victim of a big misjudgement from another driver. We are glad Pierre could walk away unscathed, such is the safety of modern Formula One. On the other side, Franco has rounded off a really good week where he has performed at the level we expect him to at every race weekend. The car is competitive and it is these performances we need week in, week out from both drivers and the entire team for us to meet our objectives. We are P5 in the Constructors' Championship and we are looking forwards and not backwards on what we can achieve. We have a lot to review in the two weeks before Canada especially in regards to some of the new items on the car which might not have given Pierre the performance uplift we expected. Finally, credit to FIA and Formula One for their decisive action in bringing the race forward by three hours and ensuring the race could proceed as planned with an eye on the weather."

