Site logo

Canadian Grand Prix: Sprint Shootout - Times

NEWS STORY
22/05/2026

Times from today's Shootout for the Lenovo Grand Prix du Canada Sprint.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:12.965 133.702 mph
2 Antonelli Mercedes 1:13.033 0.068
3 Norris McLaren 1:13.280 0.315
4 Piastri McLaren 1:13.299 0.334
5 Hamilton Ferrari 1:13.326 0.361
6 Leclerc Ferrari 1:13.410 0.445
7 Verstappen Red Bull 1:13.504 0.539
8 Hadjar Red Bull 1:13.605 0.640
9 Lindblad Racing Bulls 1:13.737 0.772
10 Sainz Williams 1:14.536 1.571
11 Hulkenberg Audi 1:14.595
12 Bortoleto Audi 1:14.627
13 Colapinto Alpine 1:14.702
14 Ocon Haas 1:14.928
15 Bearman Haas 1:15.305
16 Alonso Aston Martin No Time
17 Perez Cadillac 1:16.002
18 Stroll Aston Martin 1:16.354
19 Gasly Alpine 1:16.642
20 Bottas Cadillac 1:16.866
21 Albon Williams
22 Lawson Racing Bulls

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms