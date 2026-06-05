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McLaren and Ferrari fined

NEWS STORY
05/06/2026

McLaren and Ferrari have both been fined after their drivers were late arriving for the FIA press conference.

The Stewards heard from Lando Norris and Charles Leclerc and their respective team representatives.

Both drivers explained that they were was delayed at a previous commitment.

Noting that in accordance with Article 9.15.1 of the FIA International Sporting Code, the Competitor is responsible for the actions of its driver, the penalty was imposed on the Competitors, McLaren and Ferrari.

Both were fined d €5,000, the fine suspended for a period of 12 months subject to no further breach of a similar nature.

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