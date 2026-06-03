Leclerc continues with Ferrari

Ferrari has announced an extension to Charles Leclerc's contract with the team.

The bond between Leclerc and Ferrari began long before his Formula 1 debut. Having joined the Ferrari Driver Academy in 2016, the Scuderia has always been at the heart of the Monegasque driver's career, from winning the Formula 2 title in 2017 to making his Formula 1 debut the following year, before joining Ferrari in 2019.

Since then, he has become a central figure within the team, noted for his speed, talent and competitive spirit. Over the years he has given Ferrari fans memorable victories, pole positions and podium finishes, becoming an ever more important part of the Scuderia's history.

At just 28 years old, he is already Ferrari's second-most capped Formula 1 driver and also ranks second for pole positions, behind only Michael Schumacher. Apart from the results, Charles has built a special relationship with the team and with the tifosi around the world, sharing the Scuderia's ambitions, as well as a sense of belonging and a constant desire to improve.

"I couldn't be happier to continue this journey with Ferrari," said Leclerc. "It has always been so much more than just a team to me. It's the team I've loved and dreamt of being part of since I was a child, and after all these years it has become a second family.

"Together we've shared incredible moments and some tougher ones, but I believe in this team more than ever, and I'm deeply grateful that we will keep pushing side by side toward our shared goal of bringing the World Championship back to Maranello.

"Being a Ferrari driver is a dream, but it's also a responsibility I never take for granted. I'll continue to give absolutely everything I have to bring this team back to where it belongs, at the very top, for everyone in Maranello, and above all for the tifosi, whose passion is the heartbeat of this Scuderia."

"Charles has been part of the Ferrari family for many years now," added Fred Vasseur, "and this renewal feels like something very natural for us.

"Over these seasons we have seen him grow, to become not only one of the strongest drivers in Formula 1, but also a person who is completely at one with the team and everything Ferrari represents.

"We appreciate his talent, we love his determination and the way he approaches every day with the people in the Scuderia, both on and off the track. We know how much this project means to him and we are happy to continue working towards our shared goals."