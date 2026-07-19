Belgian Grand Prix: Race team notes - Red Bull

Max Verstappen: "I think we had a very good race, and hopefully we can have more weekends like this.

"I had too much deployment from turn one to turn two, and when I looked at my battery, I knew that I was going to have a difficult run. We were then a bit unlucky with the VSC, and it affected the strategy and our ability to fight for P2 in the end. The Medium tyre was pretty decent, but we struggled a bit on the Hard tyres in terms of grip and had few balance limitations, so we just need to analyse why it was a bit trickier than expected. However, we had the car in a good window, and I think we can be happy with the whole weekend and pleased to be on the podium. Overall it was a good result and a pretty solid weekend!"

Isack Hadjar: "I'm very happy with how today played out. We had a clear plan from the moment we arrived in Spa, so we were able to put everything into getting the most out of the race, and we did exactly that. From P21 to P6 is not easy, but the strategy was perfect and the pace in the car was strong, so it's been an all-round Team effort. With the Safety Car, we pitted early to give us options later on, and it worked out perfectly. Credit to the Team for that call. Going through the pack is always fun, especially with the pace we had, which let me keep the gap to Lando once he started to get closer. The goal yesterday was to get back into the points. We added a few more on top of that to make for a satisfying afternoon."

Laurent Mekies: "A strong weekend for the whole Team. It was good to be in the top three in Qualifying, but it's even better to be here on race day and have the pace. As we said yesterday, Kimi was probably beyond us today, but behind him Max was right there. He was running well for P2 on merit, then the VSC happened and that cost us. But that's part of the game. We are happy about our 300th podium, as well as Max's 130th podium.

"Isack also showed extremely strong pace, coming through from 21st on the grid to take P6 at the flag. It was certainly his best race with us. It seems like every time he takes another step forward. It's great to have two very strong cars.

"The Team back in Milton Keynes and at the track is working incredibly hard on all fronts to bring and unlock more performance and we were able to fight for the podium in the last three races. We won't stop until we find those final few tenths needed to get back to winning races."