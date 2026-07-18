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Belgian Grand Prix: Qualifying team notes - Red Bull

NEWS STORY
18/07/2026

Max Verstappen: "I think we really executed well as a Team today, and we're happy to be starting on the front row.

"The whole weekend has been positive: the car is in a good window, and the balance is decent as well. We have just been lacking a bit of straight-line speed compared to the other teams, but we have been able to maximise the potential of the car. Of course, Isack helped me out in Q3 with the tow in the final sector. A big thank you to him, as it is one of the main reasons why I'm sitting here in P2 for tomorrow's race. We gained around three tenths of lap time, so without it we likely would have qualified around P6, given how close the gap to the others was. Tomorrow will be more about looking in the mirrors and defending the cars around us, so hopefully it will be an interesting race."

Isack Hadjar: "Our mission was clear today, and we executed it, so we can be happy with the day's work. I knew I had to get into Q3, and we managed that quite comfortably despite having limited one-lap pace as the car was set up for the race. Max might have been up there, but I was happy to do the job for him and the Team. It's a little difficult to give a tow with these regulations, not knowing how the engine would behave as you have to manage the deployment differently, but we timed it well. Tomorrow, I hope I can work my way up the grid, stay patient, and get back into the points."

Laurent Mekies: "Max and Isack have been on the pace from the moment they went out on track yesterday and that allowed us to progress well throughout the weekend. Not everything is perfect with our package, but we are now talking about the final few tenths to ultimate pace and the discussion is no longer about a bigger gap. That is a credit to everyone back at the factory and we will focus on reducing the gap even further.

"We knew coming here that we would have a penalty with Isack and that he would be starting from the back of the grid, so, from early in the weekend, the plan was to make the most out of this situation and to get Isack to also help Max throughout Qualifying with slip stream. He and the Team executed this to perfection and that has certainly helped getting Max on the front row. We have been a long way off the straight-line performance Mercedes has shown this weekend and the tow certainly helped reducing that gap.

"Looking ahead to the race, Kimi looks untouchable but there is going to be a great battle behind him for the podium and we will fight to be in that mix. As for Isack, his performance has been extremely strong all weekend again. It's frustrating to have him starting from the back but we know he has the pace and the race craft to fight his way back through the field."

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