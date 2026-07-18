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Belgian Grand Prix: Qualifying team notes - Racing Bulls

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18/07/2026

Mattia Spini: "It was a strong Qualifying result for the team, with Arvid taking P8 and Liam finishing just outside Q3.

We knew we had an opportunity today, but Audi and Alpine had shown good pace throughout Free Practice, so we had to focus on clean execution and extracting the most from every run. In FP3, we used two sets of Soft tyres while saving an additional Hard set for the race. This meant we needed to deliver a strong first run in Q1, which both drivers did, allowing us to keep two new Soft sets available for Q2 and maximise our chances of reaching Q3. Unfortunately, Liam was not fully comfortable with the rear of the car, and his fastest lap in Q2 left him just 38 milliseconds short of a place in Q3. Arvid showed strong and consistent pace throughout Qualifying, finishing P8 ahead of our main competitors and less than three tenths from P4. That is an encouraging indication of the car's performance. With grid penalties applied ahead of us, our drivers are set to start P7 and P9 tomorrow. We did not complete a proper long run in Free Practice, which makes race preparation more challenging than usual, but we are in a good position to fight for points."

Arvid Lindblad: "It's been a very positive Saturday, and it feels amazing to drive an F1 car on this incredible track. The team has done a brilliant job to produce a strong package this weekend as the car has been quick and the new upgrade is working really well. I lost a bit of time in the final chicane, so there's a small part of me that's disappointed with the little bit of lap time left on the table, however I'm overall happy to have had my best Quali result so far this season. We're continuing to make progress as a team, and that's fantastic to see, so want to say a huge thank you to everyone for working so hard to develop the car. We expect Lando and Isack to come through the field tomorrow, so we have to stay realistic; however, we'll remain focused to maximise every opportunity."

Liam Lawson: "We've been a little off the pace all weekend, which was somewhat expected with the package we have here. I felt like we put together a strong Qualifying lap - the balance was in a good window, and I was happy with the car, but in the end we just didn't have enough to make it into Q3. That being said, the progress we've made as a team this season has been huge, and it's a credit to all the hard work everyone has put in. The upgrades on Arvid's car are clearly working well, which is really encouraging heading into next week when they'll be implemented on my car too. Tomorrow is going to be a tough race, but our race pace has been strong throughout the season, so hopefully we can show that again and fight our way forward."

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