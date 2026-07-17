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Belgian Grand Prix: Practice team notes - Racing Bulls

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17/07/2026

Alan Permane: "It's been a positive first day on track here in Spa.

"We've introduced a decent upgrade package on both cars, including a revised rear wing, front brake drum and a redesigned engine cover. Arvid has a little bit extra with the cooling package, which is looking strong too. The car is working extremely well on the Medium tyre, but not quite so well on the Soft. As such, our focus tonight will be to extract more pace on the Soft tyre ahead of Qualifying tomorrow afternoon. We've collected plenty of data which we'll be analysing in order to make the necessary improvements ahead of FP3 tomorrow."

Arvid Lindblad: "Overall, it's been a decent first day here in Spa. Once again, the team has given us a car with a strong baseline, which allowed us to start the weekend well. There are still a few areas that we'll have to analyse overnight, but it's been encouraging. The main focus will be on extracting a bit more performance on the Soft tyre, as I wasn't able to make as much of a step as I would've liked today. There are also a few question marks heading into Sunday, particularly regarding long runs, as we only managed to do a few laps in FP1 and almost none in FP2. We have a competitive package, and if we put everything together, we should be fighting for Q3 and points for the rest of the weekend."

Liam Lawson: "We've had a good Friday with both cars in the top 10. Spa feels quite different this year compared to previous years, so we've been focused on optimising the car and understanding the best way to manage our battery and energy deployment. We'll work on that overnight and hopefully come back stronger tomorrow. The car has been performing well so far, so the focus is now on fine-tuning everything and making the most of the package we have."

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