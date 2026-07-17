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Belgian Grand Prix: Practice team notes - Williams

NEWS STORY
17/07/2026

Paul Williams, Chief Trackside Engineer: "We knew coming here would be difficult in terms of energy management, so we've done a lot of work back at Grove to prepare for this week.

"This circuit is very energy sensitive, so getting the balance right is key, particularly in the second sector. We made a number of setup changes across the sessions to test various options and we're generally happy with the balance of the car, although traffic impacted final lap timings. We'll regroup this evening to review the data and put us in the best position possible for the weekend ahead. Tomorrow will be about managing energy, particularly in low fuel, and getting in amongst the midfield for qualifying."

Alex Albon: "The car is feeling marginally better this weekend compared to Silverstone so it's a step in the right direction. Carlos and I tested multiple different items on the car, which we'll now go away and analyse this evening to give us the best setup for qualifying and the race. We've got a long way to go to the midfield, but tomorrow will be all about maximising the package we have available."

Carlos Sainz: "It was a scrappy day today. There was an issue on my car in FP1, so the session wasn't representative as we couldn't do the setup work we wanted. In FP2, we made some good progress and got the car to a better window although I picked up some damage somewhere and it wasn't a clean session either. This evening we'll look into everything to find solutions, improve our balance and hopefully we will be in better shape tomorrow."

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