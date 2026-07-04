British Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Williams

James Vowles, Team Principal: "Small steps forward, but we have a huge amount more to do.

We were trialling different setups today in the Sprint, which we've kept on the car, and there's small progress from that. In these windier conditions the cars became tricky, and whilst we didn't get everything out of it that we could, we still have to conclude that we have a large gap we need to close to the top of the midfield - and quickly. It'll be an interesting race tomorrow and we'll give it everything."

Carlos Sainz: "Our Sprint race was nothing special, stuck behind a Haas and struggling with deployment. For qualifying the wind picked up and our car was very sensitive to it, making it very challenging to drive and ultimately making us less competitive. I did some test items for the team and cross-car comparisons to see if we could find some performance, but it didn't really work and we are still struggling to find pace. For the race, we'll keep collecting learnings about this new front wing and the car. We'll see what we can do tomorrow and the target will be to maximize everything."

Alex Albon: "Today was pretty much what we expected. We made some setup changes so we started from the pit lane for the Sprint to learn more about the car and go in some different directions. It was productive; we picked up some useful information, both positive and negative. We'd qualified P15 and P16 yesterday, same as today, so it felt like a good chance to test a few ideas. The other midfield teams have all brought significant upgrades, and our upgrade isn't coming until Baku, so we can only improve so much for now. The focus has been on experimenting and gathering data until then. We've struggled a bit in low speed, but the high speed has been better than it was in Austria and Barcelona.

"On the plus side, this is probably the best the car has felt - maybe the front wing helped there, though the simulator always promises a bit more than we're getting. Tomorrow won't be easy for anyone with the windy conditions, and we're hoping reliability plays a part too. For us, it'll be a battle with the Haas rather than the Alpines."