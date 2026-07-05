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British Grand Prix: Race team notes - Williams

NEWS STORY
05/07/2026

James Vowles, Team Principal: "A tough weekend at an iconic Grand Prix.

"Carlos did everything right, but the car simply isn't fast enough. Despite adding performance to the car this weekend and making a small step, others are making far larger leaps than we are, which we need to dig into - and understand whether we're really getting the performance we expected. Ultimately, we need to dig in, reset, and come back swinging. Thank you to Alex, who, after his lap 1 incident and with no chance of points, gathered some vital data on the new package to help us understand where to improve. Finally, a thank you to all of our fans here at Silverstone - this event is one of the best in the world, and it is a pleasure and privilege to be here with hundreds of thousands of people cheering us on."

Carlos Sainz: "This weekend was much more difficult than we had anticipated and hoped for. We need to focus on what's wrong with the car and also analyse why the upgrade hasn't delivered as expected, so it's a wakeup call for us. In the race, I had a great start again today and overtook all the cars I needed to get into the points. I tried to defend P10 with everything I had, but we simply didn't have the pace to hold off the competition. I feel like I'm performing at a high level, and the team also pushed flat out to arrive here with two front wings, which is reassuring and good to see. However, we now need a deeper analysis of what's going on with our car, as we're lacking too much performance. We'll take a few days to reset and go back at it again in Spa."

Alex Albon: "Unfortunately, we had a bad start and made a mistake on lap 1 that resulted in front wing damage, so we had to pit early. After that, we were caught in a blue flag chain and weren't able to catch up to the pack, so we pivoted and used the rest of the race as a testing session to gather more data on the front wing upgrade we brought this weekend. Test sessions seem to sum up our season so far, but we're focused on gathering as much data and understanding as we can so that when we bring upgrades later in the season, we'll be in a better position. It's frustrating, but we'll debrief and look ahead to Spa in two weeks."

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