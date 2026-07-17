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Belgian Grand Prix: Practice team notes - Red Bull

NEWS STORY
17/07/2026

Max Verstappen: "The practice sessions were pretty decent for us today.

"The balance was good straight away and we were mainly working on fine-tuning the car, which hopefully unlocked a little more pace. In FP2 we were perhaps seeing the real gap a bit more clearly, but we cannot be disappointed with our performance and are focusing on ourselves. It is quite a challenging track with the energy management, and during the session we were also looking at the downshifts as it took some time to get them working properly. From a balance perspective, the car felt okay too and hopefully we can find some more pace before Qualifying. There are some areas we still need to improve, but all in all it was a good day."

Isack Hadjar: "The pace in the car was good from my first lap out there today. It feels like we've made a step forward in performance since Silverstone, which is positive. I felt pretty good and, going into FP2, we tried to carry that on. In the second session, the gap to the leaders increased, so we'll look into where we can catch up. Overall, it was a solid day and it's good to be in the picture."

Pierre Wache: "Overall, we made a good start today. Spa is quite a tricky circuit in terms of energy recovery and deployment. In FP1 and FP2 we were looking at multiple strategies to deal with that. It looks quite open at the moment. The balance is not perfect, and we saw some degradation on the long run, so we have some work to do tonight to prepare for Qualifying tomorrow. However, it's a good starting point to improve upon.

"Regarding the change of the rear wing, we identified a mechanical problem and we have a fix in place. So we will try to bring back the original wing soon. However, our first priority is to make sure that the car is completely safe for the drivers as we don't want to take any risks."

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