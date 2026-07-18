Site logo

Belgian Grand Prix: Qualifying team notes - Williams

NEWS STORY
18/07/2026

Carlos Sainz: "It's been a tough weekend so far. We were dealing with an issue in all of the practice sessions, so it was a relief to find a fix for qualifying and get the car working as it should.

"Getting into Q2 was a positive, putting in some good laps and extracting everything from the car. Tomorrow will be about executing a clean race and avoiding any drama around us. We'll need some chaos to get within reach of points, so we'll look to maximise any opportunities that come our way."

Alex Albon: "It's frustrating not to make it into Q2 today after feeling like the car was in a good place all weekend. We made some setup changes between FP3 and qualifying, but they were just too aggressive, so it's unfortunate to fall short when it matters. We've been in good rhythm with the car all weekend and have been slowly chipping away at improvements, which had been paying off. We'll just have to see what we can do tomorrow, keeping in mind there are a few grid penalties, so we'll have a few cars out of place."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms