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Vowles 'reveals' 2027 aero regulation changes

NEWS STORY
18/07/2026

James Vowles has, possibly inadvertently, given insight into the aerodynamic changes to be introduced in 2027.

What initially appear to have been 'tweaks' are in fact more significant in a bid to keep a grip - no pun intended - on downforce levels, and involve the floor edge, plank and rear wing.

"They are fairly significant," Vowles told SkyF1. "There's changes around the bib, the rear wing, some of the floor area," he explained, "and as a result of that, it isn't really the carryover I think everyone would like.

"We've already said we're doing a new chassis, and the purpose behind that is it will form part of next year's chassis allocation, but it's a very different way of doing chassis, a very different way of digging into the roots and getting into the performance of the car."

The Williams boss admits that the changes, which will complement the revisions to the power unit regulations intended to reduce the effect cornering speeds have on the amount of electric energy available on straights, were not expected, but his team supported them nonetheless.

"I think it's directionally correct, I agree with what the sport is doing," he said. "It will help a little bit with creating a better format, a better show frankly, but it goes hand in hand with the PU regulations that we're doing too."

Vowles comments clearly caught the SkyF1 team off guard for up until now attention has been focussed on the 'tweaks' to the engine regulations. Told that he may have 'jumped the gun', the Briton said: "Really? I haven't said anything that I don't think should be public at this point.

"There are elements of us wanting the best product in both qualifying and racing," he continued. "I think everyone would acknowledge that the racing has been great for a lot of it, but we're not quite there on the perfect product in getting everything extracted from it.

"It's a mixture of PU regs and aerodynamic regs that will help put the sport in a better place next year."

Adrian Newey also admitted recently that, while not getting much media attention, the aero changes are significant.

"The leading edge has been moved by about 300 millimetres, which allows you to run the front of the car lower," he said. "That brings a different set of aerodynamic characteristics. The key one for us is that front&#8209;of&#8209;floor change. It gives everyone a different aero challenge to solve."

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