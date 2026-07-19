Belgian Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

Alan Permane: "We had a decent race here in Spa, but certainly not without learnings to take forward.

"We were unlucky with the Virtual Safety Car which allowed Audi to pit stop and subsequently come out in front of Arvid. Without that, Arvid had the pace to finish in P8. Unfortunately, Liam experienced deployment issues throughout the race which impacted his pace. Additionally, there will be more pace to extract in Hungary when he receives the full upgrade package on his car. The upgrades are looking very strong, so the team back at both our bases have done a fantastic job. We look forward to racing in Hungary ahead of the well-deserved summer break."

Arvid Lindblad: "Bringing home points today is a great way to wrap up the weekend here in Belgium, especially after showing strong pace from the start. It was a lot of fun out there, and Gabi and I were really pushing each other throughout the race. I felt that we had the potential to finish P8 today, but credit to Gabi and Audi as they successfully took advantage of the Virtual Safety Car. Every weekend I'm feeling more comfortable in the car. As a team we're working very collaboratively; understanding each other better all the time and continuing to develop the car. It's great to see all of this hard work translate into results on track. I'm feeling confident ahead of racing in Hungary next week. I love the corners and fewer straights, so I'm looking forward to racing at one of my favourite tracks on the calendar."

Liam Lawson: "It wasn't the easiest race today. We had a really strong start; probably our best of the season, but unfortunately we just didn't have enough pace throughout the race. We started the weekend in a decent position, but as other teams found more performance through the race, we weren't able to make the same step forward. We tried a few different modes to improve things, but unfortunately nothing made the difference we were hoping for. Despite that, there are still positives to take away. It's been another encouraging weekend with regards to the car's development and I'm looking forward to having the full upgrade package on my car next week. Hungary is a very different track to Spa, so we hope to put ourselves back in the fight for more points."