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Austrian Grand Prix: Saturday Free - Times

NEWS STORY
27/06/2026

Times from the final free practice session for the Lenovo Austrian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:07.096 144.229 mph
2 Antonelli Mercedes 1:07.134 0.038
3 Hamilton Ferrari 1:07.211 0.115
4 Piastri McLaren 1:07.344 0.248
5 Norris McLaren 1:07.360 0.264
6 Verstappen Red Bull 1:07.369 0.273
7 Leclerc Ferrari 1:07.452 0.356
8 Hadjar Red Bull 1:07.912 0.816
9 Lawson Racing Bulls 1:08.031 0.935
10 Lindblad Racing Bulls 1:08.109 1.013
11 Gasly Alpine 1:08.193 1.097
12 Hulkenberg Audi 1:08.303 1.207
13 Bortoleto Audi 1:08.311 1.215
14 Colapinto Alpine 1:08.394 1.298
15 Bearman Haas 1:08.529 1.433
16 Ocon Haas 1:08.707 1.611
17 Sainz Williams 1:08.843 1.747
18 Albon Williams 1:08.992 1.896
19 Perez Cadillac 1:09.532 2.436
20 Bottas Cadillac 1:09.740 2.644
21 Alonso Aston Martin 1:10.421 3.325
22 Stroll Aston Martin 1:10.567 3.471

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