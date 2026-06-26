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Austrian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

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26/06/2026

Times from today's second free practice session for the Lenovo Austrian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:07.014 144.405 mph
2 Piastri McLaren 1:07.251 0.237
3 Norris McLaren 1:07.339 0.325
4 Verstappen Red Bull 1:07.564 0.550
5 Hamilton Ferrari 1:07.611 0.597
6 Russell Mercedes 1:07.637 0.623
7 Hadjar Red Bull 1:07.758 0.744
8 Leclerc Ferrari 1:07.855 0.841
9 Lawson Racing Bulls 1:08.235 1.221
10 Bortoleto Audi 1:08.300 1.286
11 Gasly Alpine 1:08.376 1.362
12 Lindblad Racing Bulls 1:08.378 1.364
13 Bearman Haas 1:08.532 1.518
14 Hulkenberg Audi 1:08.559 1.545
15 Ocon Haas 1:08.830 1.816
16 Colapinto Alpine 1:08.831 1.817
17 Albon Williams 1:08.838 1.824
18 Sainz Williams 1:09.131 2.117
19 Alonso Aston Martin 1:10.544 3.530
20 Stroll Aston Martin 1:10.698 3.684
21 Bottas Cadillac 1:11.307 4.293
22 Perez Cadillac No Time

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