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Pirelli reveals Austrian and British GP tyre compounds

NEWS STORY
18/06/2026

Pirelli has revealed that the entire range of its compounds will be in use for the Spielberg and Silverstone rounds.

At the Austrian Grand Prix, teams will be able to run the three softest options, C3, C4 and C5, while at the British Grand Prix the selection returns to the hardest trio, C1, C2 and C3.

The Red Bull Ring is the circuit with the fewest corners and the shortest lap time on the calendar.

The heavy braking and acceleration dictated by the layout mean that the tyres are subject to degradation that is predominantly thermal in origin, without the axles being exposed to high lateral loads.

Wear is not a decisive factor, even though the circuit surface is old and features a high level of abrasiveness.

This year, the British Grand Prix weekend will adopt the Sprint format. Silverstone is one of the longest tracks on the calendar and is characterised by high-speed corners that generate very high lateral forces, similar to those seen at Suzuka and Spa-Francorchamps.

As a result, the front axle is the most heavily stressed, with the left-hand tyre more prone to wear due to the predominance of right-hand corners.

Pirelli is the title sponsor of the race weekend, as it will also be for the Italian Grand Prix, associating its name with the two historic events that have been held the most times in the Formula 1 World Championship.

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