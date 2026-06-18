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Pirelli concludes Barcelona test

NEWS STORY
18/06/2026

Arthur Leclerc and Zhou Guanyu complete second and final day of tyre testing at the Circuit Barcelona-Catalunya.

The test, which is for the development of next year's slick tyres, saw Leclerc replace his brother Charles at the wheel of the Ferrari, while Zhou continued the programme with Cadillac.

The morning programme continued with different structural options for the C2 compound, initially evaluated in short runs and subsequently long runs.

After the lunch break, the two drivers assessed several variants of the C2 compound over longer distances. The maximum track temperature reached 58 degrees C, while the air temperature peaked at 36 degrees C.

Leclerc completed 141 laps, setting a best time of 1:17.430, Zhou, on the other hand, covered 130 laps, stopping the clock at 1:19.321.

Over the two days of testing, which also saw Aston Martin in attendance on Tuesday, a total of 605 laps were completed.

The next round of Pirelli development testing is scheduled for Silverstone on the Tuesday and Wednesday following the race weekend, with Mercedes and Williams taking part. On that occasion, slick tyres will once again be tested.

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