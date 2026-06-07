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Monaco Grand Prix: Driver Tyre Strategies

NEWS STORY
07/06/2026

Details of each driver's tyre strategy during the Louis Vuitton Grand Prix de Monaco.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3 Stint 4 Stint 5
Antonelli Mercedes NM NH US US
Hamilton Ferrari NM NH US US
Hadjar Red Bull NM NH US
Piastri McLaren NM NH US US
Lawson Racing Bulls NM US US
Lindblad Racing Bulls NM NS
Gasly Alpine NM NH US
Albon Williams NM NS US
Ocon Haas NM NH NS
Alonso Aston Martin NM NS NS
Bortoleto Audi NS NH NM NS NS
Russell Mercedes NM NH US US
Hulkenberg Audi NM NH NS
Colapinto Alpine NM NH NS
Perez Cadillac NS NM NS US
Sainz Williams NM NS US
Leclerc Ferrari NM NH US
Stroll Aston Martin NM NH
Norris McLaren NM
Bearman Haas NM NH
Bottas Cadillac NS NM
Verstappen Red Bull NM

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