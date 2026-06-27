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Austrian Grand Prix: Qualifying - Times

NEWS STORY
27/06/2026

Times from today's qualifying session for the Lenovo Austrian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:06.113 146.373 mph
2 Leclerc Ferrari 1:06.349 0.236
3 Hamilton Ferrari 1:06.408 0.295
4 Antonelli Mercedes 1:06.414 0.301
5 Verstappen Red Bull 1:06.475 0.362
6 Norris McLaren 1:06.502 0.389
7 Piastri McLaren 1:06.511 0.398
8 Hadjar Red Bull 1:06.632 0.519
9 Lawson Racing Bulls 1:06.955 0.842
10 Lindblad Racing Bulls 1:07.007 0.894
11 Gasly Alpine 1:07.223
12 Bortoleto Audi 1:07.293
13 Bearman Haas 1:07.523
14 Hulkenberg Audi 1:07.611
15 Ocon Haas 1:07.817
16 Colapinto Alpine 1:07.171
17 Sainz Williams 1:08.252
18 Albon Williams 1:08.509
19 Perez Cadillac 1:08.945
20 Bottas Cadillac 1:09.030
21 Alonso Aston Martin 1:09.942
22 Stroll Aston Martin 1:10.413

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