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British Grand Prix: Sprint Shootout - Times

NEWS STORY
03/07/2026

Times from today's Shootout for the Pirelli British Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap
1 Hamilton Ferrari 1:28.376 149.114 mph
2 Antonelli Mercedes 1:28.387 0.011
3 Verstappen Red Bull 1:28.697 0.321
4 Leclerc Ferrari 1:28.703 0.327
5 Russell Mercedes 1:28.733 0.357
6 Norris McLaren 1:28.740 0.364
7 Piastri McLaren 1:28.772 0.396
8 Hadjar Red Bull 1:28.835 0.459
9 Lawson Racing Bulls 1:28.927 0.551
10 Lindblad Racing Bulls 1:29.367 0.991
11 Gasly Alpine 1:29.482
12 Bortoleto Audi 1:29.679
13 Hulkenberg Audi 1:29.707
14 Colapinto Alpine 1:29.983
15 Sainz Williams 1:30.197
16 Albon Williams 1:30.650
17 Bearman Haas 1:31.083
18 Ocon Haas 1:31.714
19 Perez Cadillac 1:31.776
20 Bottas Cadillac 1:32.020
21 Alonso Aston Martin 1:32.910
22 Stroll Aston Martin 1:32.988

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