Site logo

British Grand Prix: Qualifying - Times

NEWS STORY
04/07/2026

Times from today's qualifying session for the Pirelli British Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:28.111 149.563 mph
2 Leclerc Ferrari 1:28.286 0.175
3 Hamilton Ferrari 1:28.458 0.347
4 Russell Mercedes 1:28.481 0.370
5 Hadjar Red Bull 1:28.746 0.635
6 Norris McLaren 1:28.877 0.766
7 Verstappen Red Bull 1:28.893 0.782
8 Piastri McLaren 1:29.032 0.921
9 Lindblad Racing Bulls 1:29.305 1.194
10 Lawson Racing Bulls 1:29.716 1.605
11 Bortoleto Audi 1:29.461
12 Gasly Alpine 1:30.063
13 Hulkenberg Audi 1:30.076
14 Bearman Haas 1:30.501
15 Sainz Williams 1:30.623
16 Albon Williams 1:30.743
17 Ocon Haas 1:30.680
18 Bottas Cadillac 1:31.227
19 Colapinto Alpine 1:31.321
20 Perez Cadillac 1:31.451
21 Stroll Aston Martin 1:32.863
22 Alonso Aston Martin 1:32.888

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms