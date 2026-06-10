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Agreement on 2027 and 2028 proposed regulation changes

NEWS STORY
10/06/2026

The FIA, FOM, Teams and Power Unit Manufacturers have agreed a package of changes to the Formula 1 Technical, Sporting and Financial Regulations for 2027 and 2028.

The agreement follows discussions held since the opening races of the the current season, following concerns identified in relation to energy management under the new power unit framework.

The proposed changes are intended to address issues related to energy management and fuel energy flow characteristics and make qualifying more flat-out while not impacting the positive and exciting racing generated by the new regulations.

The package introduces a staged rebalancing of Internal Combustion Engine and Energy Recovery System contribution across the 2027 and 2028 seasons. It includes targeted adjustments to internal combustion engine output, fuel energy flow and energy recovery system deployment, together with increased flexibility in energy management.

Internal Combustion Engine

Season 2026 2027 2028
Max Power 400kW 420kW 450kW
Fuel Flow Increase 5% 13%

MGUK

Season 2026 2027 2028
Max Power 350kW 300kW 300kW
Max Power Overtake Mode 350kW 350kW 350kW
Max Harvesting Power 350kW 375kW 400kW
Power Split ICE/MGUK 53/47 58/42 60/40

Supporting measures relating to power unit supply conditions, race operations and the relevant financial regulations are also included.

The 2026 Formula 1 regulations were developed and agreed in close partnership between the FIA, FOM, teams, OEMs and Power Unit Manufacturers. These latest amendments reflect the continuation of this collaboration with all stakeholders working collectively to refine the framework and address identified operational challenges.

The FIA will now expedite the formal approval process to provide all parties with early clarity and sufficient time to adapt to the revised requirements.

The proposed changes will be submitted to the World Motor Sport Council for approval on June 23 in Macau.

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